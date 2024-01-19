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Брелок в виде гранаты переполошил жителей Западного в Ростове

Брелок в виде гранаты переполошил жителей Западного в Ростове
В Ростове местных жителей напугал брелок в виде гранаты. Горожане вызвали полицию днем 19 января.

Находку обнаружили на улице Свердловской. Прохожие увидели предмет, похожий на гранату, и решили не рисковать жизнями. Люди отошли подальше и вызвали экстренные службы. Помимо правоохранителей, на место прибыли медики и спасатели.

Как сообщили в ГУ МВД по Ростовской области, после проведенной проверки никаких взрывчатых веществ не нашли. Оказалось, что граната — всего лишь брелок.
Фото: Rostov.ru.
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