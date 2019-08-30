Бракованный средневековый светильник обнаружили в Ростовской области



В ходе археологических раскопок в Ростовской области обнаружили керамический масляный светильник. Находку 14-го века сделали в Азове.



Все лампы времён Средневековья имели низкий открытый резервуар с бортиком и короткой ручкой. В 14-м веке ассортимент светильников не отличался особым разнообразием и сводился к двум-трём типам. Подобные находки обнаруживали практически во всех крупных городах эпохи Золотой Орды, так что можно сделать вывод, что ими пользовались в основном городские жители.



- Интересно, что в этом светильнике есть брак — сквозная трещина, - рассказал заведующий отделом археологии Азовского музея-заповедника Андрей Масловский. - Несмотря на это, сосуд продали. Покупатели, видимо, чем-то замазывали эту трещину. Зато, наверное, купили со скидкой.



После этого в золоордынских городах появились новинки — лампы, в центр которых можно было устанавливать свечу. Ими пользовались, когда в доме не было масла. Такие светильники находили в местах более или менее крупных археологических раскопок. В Азове их находили по несколько штук в одном месте.

