БПЛА атаковали танкер, следовавший из Ростова

Фото: vesselfinder

Дроны-камикадзе атаковали танкер Midvolga-2, следовавший в Турцию из Ростова. Инцидент произошел утром 2 декабря в Черном море. На борту находилось более 10 членов экипажа и около 6 тонн подсолнечного масла.Судно получило незначительные повреждения надстройки, проникновения воды не зафиксировано. По данным Росморречфлота, связь с экипажем и судовладельцем установлена. Официально никто за медицинской помощью не обращался.Несмотря на происшествие, танкер продолжил движение и направляется в один из турецких портов для осмотра и оценки повреждений.По данным открытых источников, Midvolga-2 зарегистрирован в Ростове-на-Дону и построен в 2014 году. Это сравнительно небольшое судно класса «река‑море» для наливных грузов, в основном работающее на внутренних водных путях России, но ранее совершавшее зарубежные рейсы.