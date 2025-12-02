Новости
БПЛА атаковали танкер, следовавший из Ростова

Дроны-камикадзе атаковали танкер Midvolga-2, следовавший в Турцию из Ростова. Инцидент произошел утром 2 декабря в Черном море. На борту находилось более 10 членов экипажа и около 6 тонн подсолнечного масла.

Судно получило незначительные повреждения надстройки, проникновения воды не зафиксировано. По данным Росморречфлота, связь с экипажем и судовладельцем установлена. Официально никто за медицинской помощью не обращался.

Несмотря на происшествие, танкер продолжил движение и направляется в один из турецких портов для осмотра и оценки повреждений.

По данным открытых источников, Midvolga-2 зарегистрирован в Ростове-на-Дону и построен в 2014 году. Это сравнительно небольшое судно класса «река‑море» для наливных грузов, в основном работающее на внутренних водных путях России, но ранее совершавшее зарубежные рейсы.
Фото: vesselfinder
