Большинство новых заболевших коронавирусом – дончане в возрасте от 18 до 45 лет
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В Ростовской области за последние сутки положительный результат тестов на коронавирус получил 91 человек. Большинство из них – жители региона в возрасте от 18 до 45 лет. По данным правительства, из числа новых заразившихся к этой возрастной категории относятся 36 человек. Ещё 32 человека – это пациенты в возрасте от 46 до 65 лет, 15 заболевших – от 66 до 79 лет, старше 80 лет – восемь пациентов.
Впервые за последние месяцы в регионе за сутки не зарегистрировано заболевших детей. Накануне, 5 июля, коронавирус выявили у трёх детей.
Напомним, всего, по данным на 6 июля, в Ростовской области – 10 166 заболевших коронавирусом. Скончался 141 человек, в том числе двое – за последние сутки.