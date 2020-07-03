Большинство новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Ростове
В Ростовской области новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в 20 городах и районах. Об этом сообщили в правительстве региона 5 июля.
Большинство новых случаев выявлено в Ростове. В донской столице за последние сутки диагноз подтвердился у 49 человек. В Шахтах зарегистрировано девять новых случаев.
По три человека заболели в Зимовниковском, Красносулинском, Чертковском районах, Батайске и Новочеркасске.
В Азовском, Веселовском, Тарасовском, Тацинском районах, Гуково, Каменске-Шахтинском и Таганроге диагноз подтвердился у двух местных жителей.
По одному случаю зарегистрировано в Аксайском, Багаевском, Белокалитвинском, Зерноградском, Мартыновском и Сальском районах.
Напомним, всего за последние сутки в донском регионе зарегистрировано 93 новых случая заболевания COVID-19. Таким образом, по данным на 5 июля, в области выявлено 10 075 случаев заболевания коронавирусом. Жертвами болезни стали 139 человек.