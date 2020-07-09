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Большинство новых пациентов с коронавирусом – жители Ростовской области до 65 лет

Большинство новых пациентов с коронавирусом – жители Ростовской области до 65 лет
В Ростовской области за последние сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 97 человек. Большинство из них жители в возрасте до 65 лет.

Основную категорию заболевших составляют две возрастные категории – от 46 до 65 – 37 человек и от 18 до 45 – 36 человек.
Ещё 18 новых пациентов находятся в возрастной категории от 66 до 79 лет. Четыре заболевших – старше 80 лет. Двое из 97 заразившихся – дети.

Напомним, по данным на 13 июля, в Ростовской области зарегистрировано 10 823 случая заражения коронавирусом. Жертвами новой инфекции на Дону стали 164 человека. За прошедшие сутки в регионе скончался один пациент.

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