Больше трети новых зараженных COVID-19 - жители Ростова-на-Дону

За сутки медики зафиксировали 155 случаев заражения коронавирусом в 37 городах и районах Ростовской области. По данным на 15 июня, большинство из них - жители донской столицы (62 человека). На втором и третьем местах по числу заболевших оказались город Каменск-Шахтинский (семь человек) и Зерноградский район (шесть человек).На территории Кагальницкого, Азовского, Веселовского районов и Батайска вирус подхватили по пять человек. В Новошахтинске, Шахтах, а также в Красносулинском и Багаевском районах - по четыре. Пациентами с коронавирусом стали по три жителя Боковского, Шолоховского, Куйбышевского районов и Азова.По два человека заразились в Аксайском, Тацинском, Заветинском, Миллеровском, Орловском, Волгодонском. Аналогичная ситуация - в Сальском, Константиновском, Семикаракорском и Гуково.В Цимлянском, Каменском, Матвеево-Курганском, Пролетарском, Родионово-Несветайском, Верхнедонском, Каменском, Морозовском пациентами с COVID-19 стали по одному человеку. Столько же заболевших выявили на территории Чертковского, Милютинского, Усть-Донецкого, Ремонтненского и Зверево.С начала пандемии диагноз подтвердился у 96 557 дончан. По информации областного правительства, 4 574 из них скончались. Они страдали различными хроническими заболеваниями, которые усугубили болезнь.