Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Больше трети новых зараженных COVID-19 - жители Ростова-на-Дону

Больше трети новых зараженных COVID-19 - жители Ростова-на-Дону
За сутки медики зафиксировали 155 случаев заражения коронавирусом в 37 городах и районах Ростовской области. По данным на 15 июня, большинство из них - жители донской столицы (62 человека). На втором и третьем местах по числу заболевших оказались город Каменск-Шахтинский (семь человек) и Зерноградский район (шесть человек).

На территории Кагальницкого, Азовского, Веселовского районов и Батайска вирус подхватили по пять человек. В Новошахтинске, Шахтах, а также в Красносулинском и Багаевском районах - по четыре. Пациентами с коронавирусом стали по три жителя Боковского, Шолоховского, Куйбышевского районов и Азова.

По два человека заразились в Аксайском, Тацинском, Заветинском, Миллеровском, Орловском, Волгодонском. Аналогичная ситуация - в Сальском, Константиновском, Семикаракорском и Гуково.

В Цимлянском, Каменском, Матвеево-Курганском, Пролетарском, Родионово-Несветайском, Верхнедонском, Каменском, Морозовском пациентами с COVID-19 стали по одному человеку. Столько же заболевших выявили на территории Чертковского, Милютинского, Усть-Донецкого, Ремонтненского и Зверево.

С начала пандемии диагноз подтвердился у 96 557 дончан. По информации областного правительства, 4 574 из них скончались. Они страдали различными хроническими заболеваниями, которые усугубили болезнь.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.