Больше трёх месяцев из Ростова в Сальск будут ходить ежедневные электрички



Во время курортного сезона электрички из Ростова в Сальск будут ходить ежедневно. Новое расписание пригородных поездов будет действовать с 11 июня по 30 сентября, сообщается на сайте областного правительства.



Раньше состав направления Ростов - Сальск - Ростов ходил только с понедельника по пятницу. Сейчас же начались каникулы, и дончане стали чаще ездить в гости к родственникам и на дачи. В связи с этим пассажиры стали требовать, чтобы электрички курсировали и по выходным.