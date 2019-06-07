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Больше трёх месяцев из Ростова в Сальск будут ходить ежедневные электрички

Больше трёх месяцев из Ростова в Сальск будут ходить ежедневные электрички
Во время курортного сезона электрички из Ростова в Сальск будут ходить ежедневно. Новое расписание пригородных поездов будет действовать с 11 июня по 30 сентября, сообщается на сайте областного правительства.

Раньше состав направления Ростов - Сальск - Ростов ходил только с понедельника по пятницу. Сейчас же начались каникулы, и дончане стали чаще ездить в гости к родственникам и на дачи. В связи с этим пассажиры стали требовать, чтобы электрички курсировали и по выходным.

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