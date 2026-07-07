DonDay

Больше половины новых авто в Ростовской области – это внедорожники и кроссоверы. Кроме того, средняя цена на новые авто в первом полугодии 2026 года достигла трех миллионов рублей.Как сообщили аналитики платформы «Авито», в числе наиболее востребованных новых автомобилей в топ-5 по интересу пользователей вошли:- HAVAL Jolion (средняя цена – 2,5 млн рублей)- LADA Niva Legend (1,2 млн рублей)- JAECOO J6 (2,3 млн рублей)- TENET T4L (2,3 млн рублей)- HAVAL M6 (2,3 млн рублей)Лидером абсолютного пользовательского интереса среди марок стала LADA, на которую пришлось 33,3% запросов. За ней следуют HAVAL (9,4%), TENET (6%), Geely (4,4%) и JAECOO (4,4%).Среди конкретных моделей LADA Granta стала абсолютным лидером по популярности при средней цене 1,2 млн рублей. В ТОП-10 самых популярных новых автомобилей также вошли LADA Niva Legend (1,2 млн рублей), HAVAL Jolion (2,6 млн рублей), LADA Niva Travel (1,6 млн рублей), LADA Vesta (1,8 млн рублей), TENET T7 (2,9 млн рублей), HAVAL M6 (2,2 млн рублей), TENET T4 (2,3 млн рублей), JAECOO J6 (2,5 млн рублей) и LADA Vesta Cross (2 млн рублей).Особый интерес пользователей платформы вызвала модель Geely Atlas, спрос на которую подскочил на впечатляющие 86,6%. Значительный рост интереса также продемонстрировали Changan UNI-S (+26,3%), HAVAL H3 (+25,4%) и LADA Niva Travel (+0,8%).Аналитики отмечают, что в первом полугодии 2026 года пользователи стали активнее изучать объявления о новых автомобилях. В целом по России интерес к таким объявлениям вырос на 24,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Примечательно, что в Ростовской области сохранилась популярность кроссоверов и внедорожников. Три четверти новых автомобилей, приобретенных жителями региона, относятся к этим классам. За год доля кроссоверов и внедорожников увеличилась на 6,3%.Несмотря на общую тенденцию к удорожанию, эксперты отмечают появление на рынке автомобилей, ставших более доступными. Среди них – Belgee X70, OMODA C5 и Chery Tiggo 9.Более того, по итогам года произошло и заметное снижение цен на ряд моделей. Сильнее всего подешевел Belgee X70: его средняя цена снизилась на 9,8% и составила 2,8 млн рублей.