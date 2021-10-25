Больше 40 тысяч жителей Дона приняли участие в Днях правового просвещения

В прошлом году в Ростовской области зафиксировали более десяти тысяч информационных преступлений. Выявить преступника и раскрыть мошенническую схему в этой категории очень сложно. Поэтому самым эффективным способом борьбы с такими преступлениями является профилактика. Темой осеннего этапа реализации социально-гуманитарного проекта «Дни правового просвещения» стала Интернет-безопасность, противодействие киберугрозам и финансовая грамотность.Два раза в год, весной и осенью, на Дону проводят Дни правового просвещения. Мероприятия поддерживают Законодательное собрание Ростовской области и сенатор РФ, первый зампредседателя комитета Совфеда РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова. Этой осенью очередной этап реализации проекта прошел с 10 по 24 сентября. За три недели в нем приняли участие свыше сорока тысяч жителей донского региона. В рамках проекта провели более семи сотен форумов разного плана: открытые лекции, уроки, диспуты, дискуссии. Большинство из них – молодежные.27 октября участники проекта снова собрались за круглым столом, чтобы подвести итоги и составить план работ на весну следующего года.– Подобных результатов не было на протяжении длительного времени. Это можно объяснить присоединением ко «Дню правового просвещение» всех региональных подразделений Сбербанка и местного управления Роскомнадзора, – отметила сенатор.Сбербанк и Роскомнадзор стали участниками подобного проекта в первый раз и в Ростовской области, и в России в целом. Председатель комитета донского парламента по законодательству, государственному строительству, местному самоуправлению и правопорядку Александр Косачев отметил плодотворность проведенной работы. Управляющий Ростовским отделением Сбербанка Руслан Салимов подчеркнул, что они провели мини-лекции почти в ста шестидесяти региональных офисах. Проект коснулся и крупных предприятий, вузов. Жителей консультировали по вопросам финансовой грамотности и инвестиционных перспектив. Также участие в проекте приняли представители прокуратуры Ростовской области и ГУ МВД России по Ростовской области.– С угрозами в Интернете сталкивалось большинство пользователей. За последний год мошенники совершили около пятнадцати миллионов атак на банковские карты населения. Когда Законодательное собрание Ростовской области и Ирина Валерьевна, в частности, предложили участие в проекте, единственным верным ответом было согласие. В результате, за три недели свыше сорока тысяч дончан узнали, как уберечь свои личные данные, – поделился Руслан Салимов.Ирина Рукавишникова лично встретилась с участниками проекта, вручив им поощрения. Зампредседателя комитета Совфеда РФ подчеркнула, что дончане посылают много запросов о том, как уберечь себя в Интернете. Люди хотят знать свои права и уметь отстаивать свои интересы.Александр Косачев отметил, что Дни правового просвещения показали свою эффективность.- Мы, безусловно, не будем останавливаться на достигнутом, и продолжим регулярно проводить такие мероприятия на территории Ростовской области, - подчеркнул Александр Косачев.Стоит отметить, что Дни правового просвещения в Ростовской области проводятся уже в течение семи лет, с 2014 года. Мероприятия направлены на повышение правовой грамотности населения.