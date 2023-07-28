Болельщики ФК «Ростов» смогут бесплатно доехать на матч 29 июля

Фото: Rostov.ru

Болельщики ФК «Ростов» 29 июля смогут бесплатно доехать на матч с «Зенитом». Об этом сообщили в городской администрации.Игра «желто-синих» с санкт-петербургским «Зенитом» состоится в рамках чемпионата по футболу – 2023/24. Игра на «Ростов-Арене» пройдет в 20:00. С 18:30 до 22:30 для болельщиков автобус № 39 будет ходить по укороченной схеме – до остановки «Городской пляж».Зрители матча смогут не платить за поездку в общественном транспорте после 18:00. Для этого нужно показать водителю билет на игру в печатном или электронном варианте.