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Болельщики ФК «Ростов» смогут бесплатно доехать на матч 29 июля

Болельщики ФК «Ростов» смогут бесплатно доехать на матч 29 июля
Болельщики ФК «Ростов» 29 июля смогут бесплатно доехать на матч с «Зенитом». Об этом сообщили в городской администрации.

Игра «желто-синих» с санкт-петербургским «Зенитом» состоится в рамках чемпионата по футболу – 2023/24. Игра на «Ростов-Арене» пройдет в 20:00. С 18:30 до 22:30 для болельщиков автобус № 39 будет ходить по укороченной схеме – до остановки «Городской пляж».

Зрители матча смогут не платить за поездку в общественном транспорте после 18:00. Для этого нужно показать водителю билет на игру в печатном или электронном варианте.
Фото: Rostov.ru
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