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Болельщикам ФК рассказали о требованиях при посещении «Ростов Арены» после введения новых ограничений

Болельщикам ФК рассказали о требованиях при посещении «Ростов Арены» после введения новых ограничений
Болельщикам ФК «Ростов» рассказали о требованиях при посещении домашнего стадиона после введения новых антиковидных мер. Об этом 12 июля сообщили в пресс-службе «желто-синих».

В связи с ухудшением эпидситуации по коронавирусу в донском регионе вернули часть карантинных мер. В их числе и запрет на проведение массовых мероприятий культурного, развлекательного и зрелищного характера в общественных местах. Исключением стал стадион «Ростов Арена» с оговоркой, что заполняемость зала составит не более 50%.

Для присутствия на матче зрителям не нужен отрицательный ПЦР-тест на COVID-19. Войти на стадион можно только при наличии средств индивидуальной защиты (маски).

Однако на уступки власти пошли только в случае с основной футбольной командой.

- Матчи женской и молодежной команды, а также команд, которые выступают в ЮФЛ, будут проходить без зрителей, - отметили в донском ФК. - Трансляции встреч по-прежнему можно будет смотреть в прямом эфире в социальных сетях клуба.

Теги: ФК Ростов коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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