Болельщик ФК «Ростов» требует вернуть бесплатные спортивные телеканалы



Житель Ростова-на-Дону просит отменить платные спортивные телеканалы. Болельщик «жёлто-синих» возмущён тем, что не может болеть за любимую команду. Сергей Семёнов направил соответствующее требование губернатору Ростовской области.



В сообщении мужчина представился фанатом ФК «Ростов». Он написал, что не может следить за играми клуба, так как у него нет возможности посещать футбольные матчи на стадионе, а за просмотр спортивных телевизионных каналов теперь стали взимать плату - порядка 300 рублей в месяц.



- При этом, как все знают, найти онлайн-трансляцию в Интернете если и получается, то она постоянно прерывается и отключается. Как можно популяризировать футбол и при этом лишать людей возможности его смотреть? - недоумевает Сергей. - Обычные болельщики страдают, а владельцы ТВ-каналов тем временем приумножают свои доходы.



Мужчина просит губернатора донского региона Василия Голубева принять меры для лишения данной проблемы.