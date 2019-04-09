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Более трёх тысяч человек примут участие в ростовском параде Победы

Более трёх тысяч человек примут участие в ростовском параде Победы
В Ростове-на-Дону 3218 человек и 65 единиц техники примут участие в параде Победы. Шествие пройдёт на Театральной площади, сообщили в в областном правительстве.

В параде пройдут юнармейцы, учащиеся кадетских корпусов, военнослужащие минобороны и МВД,а также сотрудники Нацгвардии и МЧС. Также жители и гости Ростова смогут увидеть бронеавтомобили, самоходные гаубицы, боевые машины, противотанковые и оперативно-тактические ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня и другое вооружение.

Сейчас уже полным ходом идёт подготовка к параду. Генеральная репетиция состоится 7 мая в 10 часов.

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