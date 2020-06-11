Более трёх тысяч человек излечились от COVID-19 в Ростовской области

В Ростовской области в среднем ежедневный прирост заболевших COVID-19 равняется количеству выздоровевших. За последние сутки диагноз «коронавирус» поставили 158 людям, из больниц после курса лечения выписали 180 человек. Общее количество выздоровевших по состоянию на 16 июня составляет 3 159. Таким образом, «активных» больных сейчас насчитывается 4 573.Добавим, что уже более недели на Дону держится хороший показатель распространения инфекции. Коэффициент составляет 0,81. Это значит, что каждый заболевший в среднем заражает менее одного человека. Этот параметр является одним из основных, который позволяет постепенно выходить из режима ограничений. Сейчас в области уже разрешены прогулки и занятия спортом на улице, открыты парикмахерские, ателье и химчистки.