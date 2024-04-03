Более семи тысяч человек посетили Дни Ростова на ВДНХ в рамках международной выставки

Фото: Администрация ростова.

В рамках международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ начались Дни Ростова. Они продлятся со 2 по 4 апреля. С первого дня более семи тысяч человек из разных городов и регионов познакомились с культурой и традициями донской столицы.Основные мероприятия состоялись на площадке 3 апреля. Гости поучаствовали в викторине, которая была посвящена истории Ростова и знаменитым уроженцам донской столицы. Участники, а также победители получили памятные призы – открытки с красивыми видами города, путеводители и другие сувениры.В рамках мероприятия выступили джазовый биг-бэнд им. Кима Назаретова. Артисты в традиционных казачьих нарядах исполнили «Калинку-малинку».Также подписали соглашение о сотрудничестве между Ростовом и городом Краснодоном Луганской Народной Республики. Еще в 2012 году было подписано соглашение в области культуры. Все начиналось с музея «Молодой гвардии», взаимодействие затрагивает культуру, спорт, образование и экономику.В город приезжают официальные делегации из Краснодона, деятели культуры, спортсмены, школьники и студенты. Каждый год творческие коллективы участвуют в Международном фестивале купечества, который проходит на День города в Ростове. Теперь сотрудничать будут и детские школы искусств. Соглашение подписали в рамках международной акции «Дипломатия во имя мира».По словам посетителей выставки, Дни Ростова были теплыми и гостеприимными. Многие из гостей приехали посетить город, чтобы самостоятельно увидеть красоту столицы юга.