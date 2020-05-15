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Более месяца в Ростове разыскивают пропавшего 53-летнего мужчину

Более месяца в Ростове разыскивают пропавшего 53-летнего мужчину
В донской столице разыскивают пропавшего без вести местного жителя. Информации о местонахождении 53-летнего Игоря Овчарова нет уже больше месяца. Он не выходит на связь с родными с 13 апреля. Ориентировку на розыск мужчины разместил поисковый отряд «Лиза Алерт Юг».

Рост пропавшего — примерно 180 сантиметров, телосложение среднее. Волосы седые, до плеч, глаза серые. Во что он был одет, не известно. Сообщается, что Игорь Овчаров может находиться в любом районе города. К поиску просят подключиться добровольцев.

Если вы знаете, где может находиться ростовчанин, позвоните по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

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