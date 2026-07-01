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Более 9 миллионов рублей выделят на очистку ливневой канализации Ростова

Более 9 миллионов рублей выделят на очистку ливневой канализации Ростова

Администрация Ростова-на-Дону планирует провести масштабные работы по очистке ливневых канализационных систем, на которые будет направлено более 9,5 миллиона рублей. Информация о соответствующей государственной закупке опубликована на официальном портале.

Муниципальное казенное учреждение "Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры" выступит заказчиком данного проекта. Исполнитель работ будет отвечать за очистку ливневых колодцев и камер от различных загрязнений, включая мусор, мокрый ил и грязь. Также предусмотрена промывка трубопроводов с использованием специализированной техники. Важным аспектом является также обязанность подрядчика правильно утилизировать собранные отходы.

Финансирование работ будет осуществляться за счет средств городской казны. Прием заявок от потенциальных исполнителей завершился 30 июня, и в настоящее время происходит определение победителя конкурса.

Срок выполнения работ установлен в режиме круглосуточной деятельности, включая выходные и праздничные дни, по наряд-заданию заказчика. Контракт планируется заключить и действовать по 1 декабря 2026 года.
Фото: Donday
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