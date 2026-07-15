Более 800 общественных территорий Ростовской области благоустроили благодаря активности жителей

Фото: Правительство Ростова-на-Дону

В Ростовской области благодаря активному участию жителей преображаются общественные пространства. На заседании правительства Ростовской области 15 июля подвели промежуточные итоги федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».По словам министра ЖКХ Антонины Пшеничной, с 2018 года в Ростовской области в порядок приведено уже 843 территории. А в 2025 году удалось обновить 230 общественных пространства. Общий объём финансирования с начала реализации программы оставил почти 14 миллиарда рублей. Большая часть средств поступила из федерального бюджета.В рамках губернаторского проекта «Территория детства» в 2025 году установили 153 детские площадки в 55 муниципальных образованиях — для многих поселений это первые современные игровые пространства.Ростовская область успешно участвует во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Всего от региона подано 42 заявки, 15 из них одержали победу — это позволило дополнительно привлечь около 1 миллиарда рублей. На сегодняшний день реализовано 13 проектов, ещё два — в Новочеркасске и Красном Сулине — находятся в стадии выполнения.По словам члена комитета градостроительства и городского хозяйства, члена Общественной палаты города Ростова-на-Дону Николая Гаркуши в основе федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» лежит партийный проект «Единой России» «Городская среда». Партия предложила механизм, который формирует понятную людям связь между гражданской активностью и конкретны, осязаемым результатом.- За последние 5 лет в Ростовской области реализованы сотни проектов по благоустройству. Это парки, скверы, набережные, дворовые территории. Объекты, победившие в голосовании 2025 года, успешно реализуются сегодня в 2026 году в 39 муниципалитетах Ростовской области. Объем выделенных средств из федерального бюджета – 1,1 млрд. рублей. Это масштабный и очень важный для Ростовской области проект. А еще это конкретный результат предыдущего цикла голосования. Я бы назвал это примером «осязаемой политики», - отметил Николай Гаркуша.Все это стало возможным благодаря жителям Ростовской области, которые с помощью онлайн-голосования выбирают проекты для благоустройства. 2025 году в нём приняли участие более 475 тысяч человек. По итогам отбора определили 57 победителей — именно эти территории будут благоустроены в ближайшие годы, в том числе за счёт федеральной поддержки.Как отметил Николай Гаркуша, люди видят результаты предыдущих голосований, и это стимулирует их активнее включаться в процесс в дальнейшем.До 2030 года в планах региона — благоустроить не менее 949 общественных территорий и реализовать как минимум три новых проекта-победителя Всероссийского конкурса. Задача на этот год – благоустроить не менее 161 общественной территории и 2 объекта-победителя Всероссийского конкурса.Отдать свой голос за один из проектов можно самостоятельно на сайте 61.gorodsreda.ru. Можно выбрать только одну территорию из списка, причем в своем населенном пункте или районе. Получившие наибольшее количество голосов проекты будут включены в адресный перечень зон для благоустройства в ближайшие годы.