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Более 50 жителей Ростовской области повторно заболели коронавирусом

Более 50 жителей Ростовской области повторно заболели коронавирусом
В Ростовской области более 50 человек повторно заразились коронавирусом. Об этом сообщил главный санврач региона Евгений Ковалев во время брифинга 12 января.

По словам специалиста, вирус обнаружили у дончан в возрасте от 18 до 79 лет. Во второй раз диагноз подтвердился у жителей 17 муниципалитетов области.

Человек, переболевший коронавирусом, может заболеть повторно, получив большую дозу вируса SARS-CoV-2. По мнению медиков, антитела в организме человека не гарантируют защиту от повторного инфицирования.

Евгений Ковалев призвал всех соблюдать санэпидемиологические меры, чтобы не заразиться COVID-19. Жителям донского региона необходимо носить маски и своевременно обрабатывать руки антисептиком.

Ранее руководитель Роспотребнадзора говорил о факте повторных заражений на Дону, однако конкретных цифр не было названо.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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