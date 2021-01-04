Более 50 жителей Ростовской области повторно заболели коронавирусом
В Ростовской области более 50 человек повторно заразились коронавирусом. Об этом сообщил главный санврач региона Евгений Ковалев во время брифинга 12 января.
По словам специалиста, вирус обнаружили у дончан в возрасте от 18 до 79 лет. Во второй раз диагноз подтвердился у жителей 17 муниципалитетов области.
Человек, переболевший коронавирусом, может заболеть повторно, получив большую дозу вируса SARS-CoV-2. По мнению медиков, антитела в организме человека не гарантируют защиту от повторного инфицирования.
Евгений Ковалев призвал всех соблюдать санэпидемиологические меры, чтобы не заразиться COVID-19. Жителям донского региона необходимо носить маски и своевременно обрабатывать руки антисептиком.
Ранее руководитель Роспотребнадзора говорил о факте повторных заражений на Дону, однако конкретных цифр не было названо.