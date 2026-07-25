Более 40 деревьев и крупных веток повалило в Ростове из-за непогоды

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В Ростове продолжают устранять последствия сильного ливня и порывистого ветра. Коммунальные, дорожные и аварийные службы работают в усиленном режиме.По данным городских властей, стихия уже повалила более 40 деревьев и крупных веток. При этом обращения от жителей продолжают поступать.В ликвидации последствий задействованы шесть расчетов городской Поисково-спасательной службы, восемь аварийных бригад районных администраций, а также специалисты ресурсоснабжающих организаций. В ближайшее время к работам присоединятся спасатели ДПЧС Ростовской области.По прогнозам синоптиков, неблагоприятная погода сохранится до завтрашнего дня. Жителей просят соблюдать осторожность, а в случае возникновения экстренных ситуаций обращаться по телефону 112.