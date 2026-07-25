Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Более 40 деревьев и крупных веток повалило в Ростове из-за непогоды

Более 40 деревьев и крупных веток повалило в Ростове из-за непогоды
В Ростове продолжают устранять последствия сильного ливня и порывистого ветра. Коммунальные, дорожные и аварийные службы работают в усиленном режиме.

По данным городских властей, стихия уже повалила более 40 деревьев и крупных веток. При этом обращения от жителей продолжают поступать.

В ликвидации последствий задействованы шесть расчетов городской Поисково-спасательной службы, восемь аварийных бригад районных администраций, а также специалисты ресурсоснабжающих организаций. В ближайшее время к работам присоединятся спасатели ДПЧС Ростовской области.

По прогнозам синоптиков, неблагоприятная погода сохранится до завтрашнего дня. Жителей просят соблюдать осторожность, а в случае возникновения экстренных ситуаций обращаться по телефону 112.
Фото: Александр Скрябин
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика