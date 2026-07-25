Более 200 энергетиков устраняют последствия непогоды в Ростове

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В Ростове продолжаются работы по восстановлению электроснабжения после сильного ливня и шквалистого ветра. Об этом сообщили в компании «Донэнерго».Вечером 25 июля на город обрушился мощный циклон, который привел к повреждению линий электропередачи. В результате часть жителей осталась без электричества.Для устранения последствий непогоды привлечены 50 аварийно-восстановительных бригад. В работах задействованы 220 специалистов и 50 единиц специализированной техники.