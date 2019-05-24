Боксёр из Ростовской области Кудряшов провёл ужин в компании тигрицы: видео



Донской боксёр Дмитрий Кудряшов показал видео, где он кормит с рук тигра. Запись появилась на его страничке в социальной сети.



Он держит хищника на поводке и даёт ему куски мяса. Тигрица Шанель уплетает за обе щёки шейную вырезку и индейку. Голос за кадром сообщил, что она утром уже съела целое ведро мяса. Если бы не размеры зверя и не его острые клыки, то можно было бы предположить, что это обычный домашний кот. Шанель спокойно принимала еду, нюхала шею боксёра. Она даже не отреагировала, когда он прижался лбом к её морде.



Напомним, недавно Кудряшов потерял автомобиль: в Ростове у него угнали «Лексус» стоимостью в семь миллионов рублей. По факту пропажи машины возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершённая организованной группой в особо крупном размере». Сейчас правоохранители разыскивают авто.

