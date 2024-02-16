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Бойцы студотрядов станут активнее участвовать в работе на предприятиях Дона

Бойцы студотрядов станут активнее участвовать в работе на предприятиях Дона
Бойцы студотрядов примут активное участие в работе на предприятиях Дона. Информацию об этом 15 февраля сообщил губернатор Василий Голубев в рамках форума «ТрудКрут» в «ДонЭкспоцентре». Глава региона вручил переходящее знамя губернатора победителю конкурса «Лучший студенческий отряд Ростовской области». В мероприятии приняли участие молодые люди, которые активно участвуют в трудовых семестрах.

Победителем форума стал сельскохозяйственный отряд «Берег Дона» ДГТУ. Его командиру Василий Голубев вручил переходящее знамя.
Глава региона поприветствовал молодежь и поздравил ребят с Днем российских студенческих отрядов. Стоит отметить, что в 2024 году Российскому движению студотрядов исполнилось 65 лет. Всего современная история движения насчитывает 20 лет.

- Ваш труд нужен нашей области, нашей стране. Мы только что говорили с руководителями нашего студенческого движения о возможности и даже потребности в том, чтобы студотрядовцы активнее трудились на производствах. В ближайшее время обратимся к руководителям крупных предприятий нашей области, предложим им взаимодействовать с нашим комитетом по делам молодежи, с правительством Ростовской области и предложим работу, которая позволит профессионально вырасти, - сказал Василий Голубев.

В свою очередь глава региона добавил, что в скором времени начнет работать новый завод тракторов и еще несколько производств, где требуются профессиональные рабочие. Эти навыки ребята могут получить, участвуя в студенческих отрядах.

Ежегодно активная молодежь Дона показывает хорошие результаты. К примеру, в 2023-м в третий трудовой семестр отправились почти 5 тысяч юношей и девушек. За последние несколько лет количестве бойцов донских студотрядов увеличилось почти вдвое.

Согласно решению Василия Голубева в 2021 году учреждены именные премии губернатора Ростовской области, которые вручат девяти лучшим участникам студотрядов. Всего на эти цели выделили порядка 400 тысяч рублей.

По традиции переходящее знамя, начиная с 2017 года, вручают уже в восьмой раз, и в дальнейшем это будет продолжаться.
Фото: правительство Ростовской области.
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