Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Боец из Ростовской области получил смертельное ранение под Бахмутом

Боец из Ростовской области получил смертельное ранение под Бахмутом
В зоне спецоперации погиб боец из Ростовской области. Алексей Воронов получил смертельное ранение под Бахмутом. Об этом в соцсетях сообщили близкие военнослужащего.

Мужчина родился в городе Шахты, вырос в соседнем Пролетарске. Там он отучился в школе № 5 и ушел в армию. После дембеля парень решил связать свою жизнь с воинской службой. Он подписал контракт и уехал в Абхазию, служил там связистом.

В марте 2022 года 30-летний мужчина оказался в рядах бойцов на передовой в зоне СВО. Когда он выполнял боевую задачу под Бахмутом, его смертельно ранили.

В родном Пролетарске у Алексея Воронова осталась семья: мать и брат. Где и когда простятся с военным, пока не известно.
Фото: Леонид Заплаткин.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.