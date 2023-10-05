Боец из Ростовской области получил смертельное ранение под Бахмутом

Фото: Леонид Заплаткин.

В зоне спецоперации погиб боец из Ростовской области. Алексей Воронов получил смертельное ранение под Бахмутом. Об этом в соцсетях сообщили близкие военнослужащего.Мужчина родился в городе Шахты, вырос в соседнем Пролетарске. Там он отучился в школе № 5 и ушел в армию. После дембеля парень решил связать свою жизнь с воинской службой. Он подписал контракт и уехал в Абхазию, служил там связистом.В марте 2022 года 30-летний мужчина оказался в рядах бойцов на передовой в зоне СВО. Когда он выполнял боевую задачу под Бахмутом, его смертельно ранили.В родном Пролетарске у Алексея Воронова осталась семья: мать и брат. Где и когда простятся с военным, пока не известно.