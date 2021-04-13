Знаменитые блошиные рынки в Ростове преобразуют в цивилизованные места торговли. Об этом шла речь на совещании администрации Ростова-на-Дону по вопросу развития торговли в городе.На совещании сообщили, что в ближайшее время стихийные рынки в районе парка Горького и рынков «Привоз» на Западном и «Центральный» в районе Станиславского преобразуют в специально оборудованные места для торговли. Сейчас специалисты ищут подходящие площадки. Новые блошиные рынки будут работать по принципу ярмарок выходного дня.В 2020 году ростовчане стали жаловаться на стихийные рынки, расположенные вдоль тротуаров. Люди, живущие рядом с несанкционированными торговыми точками, устали от постоянного шума, антисанитарии, а также товаров, расположенных прямо под ногами прохожих. Несмотря на жалобы людей, торговцы все равно возвращались на места и находили своих клиентов. Администрация города решила провести опрос, чтобы узнать мнение горожан о необходимости таких рынков.Голосование на городском портале показало, что 42,4% проголосовавших ростовчан считают «блошиные» рынки необходимыми городу, однако нуждаются в переносе на более подходящие площадки, чтобы не придавать улицам «базарный вид».