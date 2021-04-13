«Блошиные» рынки в Ростове преобразуют в цивилизованные места торговли
Знаменитые блошиные рынки в Ростове преобразуют в цивилизованные места торговли. Об этом шла речь на совещании администрации Ростова-на-Дону по вопросу развития торговли в городе.
На совещании сообщили, что в ближайшее время стихийные рынки в районе парка Горького и рынков «Привоз» на Западном и «Центральный» в районе Станиславского преобразуют в специально оборудованные места для торговли. Сейчас специалисты ищут подходящие площадки. Новые блошиные рынки будут работать по принципу ярмарок выходного дня.
В 2020 году ростовчане стали жаловаться на стихийные рынки, расположенные вдоль тротуаров. Люди, живущие рядом с несанкционированными торговыми точками, устали от постоянного шума, антисанитарии, а также товаров, расположенных прямо под ногами прохожих. Несмотря на жалобы людей, торговцы все равно возвращались на места и находили своих клиентов. Администрация города решила провести опрос, чтобы узнать мнение горожан о необходимости таких рынков.
Голосование на городском портале показало, что 42,4% проголосовавших ростовчан считают «блошиные» рынки необходимыми городу, однако нуждаются в переносе на более подходящие площадки, чтобы не придавать улицам «базарный вид».