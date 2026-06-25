Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Блогера Евгения Чеботарева привлекли к ответственности после ночного инцидента в Ростове

Блогера Евгения Чеботарева привлекли к ответственности после ночного инцидента в Ростове

Ростовского блогера Евгения Чеботарева привлекли к административной ответственности после ночных гонок на «Феррари» со скоростью 150 километров в час на дорогах города.

Напомним, 24 июня блогер врезался в «Опель» и едва не снес двух пешеходов. Перед столкновением Евгений Чеботарев хвастался кадрами из спорткара, как разгоняет машину до 150 километров в час.

В отношении Чеботарева было возбуждено административное дело за превышение скорости, также ему назначили штраф в размере 800 рублей за нарушение требований дорожной разметки.

Блогер свою вину не признает. По его мнению, виновником ДТП стал водитель «Опеля».
Фото: соцсети.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика