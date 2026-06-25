Блогера Евгения Чеботарева привлекли к ответственности после ночного инцидента в Ростове

Фото: соцсети.

Ростовского блогера Евгения Чеботарева привлекли к административной ответственности после ночных гонок на «Феррари» со скоростью 150 километров в час на дорогах города.Напомним, 24 июня блогер врезался в «Опель» и едва не снес двух пешеходов. Перед столкновением Евгений Чеботарев хвастался кадрами из спорткара, как разгоняет машину до 150 километров в час.В отношении Чеботарева было возбуждено административное дело за превышение скорости, также ему назначили штраф в размере 800 рублей за нарушение требований дорожной разметки.Блогер свою вину не признает. По его мнению, виновником ДТП стал водитель «Опеля».