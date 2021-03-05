Блогер Анастасия Ивлеева порадовала жителей Ростова фейерверком в свою честь

Известный блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева организовала фейерверк в Ростове-на-Дону в Международный женский день. Салют запустили 8 марта в 21:30 в парке Левобережном.Кроме Ростова-на-Дону, красочные залпы озарили небо над Москвой, Санкт-Петербургом, Казанью, Красноярском, Екатеринбургом и Сахалином. Таким образом Ивлеева отметила свой 30-й день рождения и поздравила всех россиянок с 8 Марта.Сколько стоила такая акция, Анастасия не комментирует, но хочет сделать ее ежегодной.