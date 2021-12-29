Близнецам придется отстаивать свою точку зрения, а Девы порадуют себя обновкой: гороскоп на неделю
Начало новой рабочей недели 2022 года ознаменовано погружением в работу и домашние дела. После новогодних праздников тяжело сосредоточиться на деле, однако для решения поставленных задач нужны действия. Астролог Антонина Кариер рассказала, каким знакам Зодиака на этой неделе предстоит бороться за место под солнцем, а кто уделит время себе любимому.
♈ Овен — смелее покоряйте самые высокие вершины и реализовывайте самые невероятные идеи! Возможности для этого есть!
♉ Телец — не все ваши предложения будут услышаны, а выполненные поручения восприняты всерьез. Отчаиваться не стоит, есть над чем поразмыслить. Можно изменить концепцию или внимательнее изучить вопрос.
♊ Близнецы — не бойтесь конкуренции и соперников или давления извне - отстаивайте свои интересы. В некотором роде вас опасаются из-за наличия у вас некоторой информации.
♋ Рак — судьбоносное сотрудничество: на этой неделе можете оказаться в полной зависимости от партнера, или появится необходимый вам человек, но лишающий вас права голоса.
♌ Лев — с головой погружаетесь в рабочий процесс. Потребуется выделить основные и важные задачи и не отклоняться от курса, поскольку сосредоточиться будет сложно.
♍ Дева — хочется быть любимой и красивой. Побалуйте себя красивыми обновками, посетите выставку или театральную премьеру.
♎ Весы — предстоит решать глобальные изменения по теме недвижимости: наследство, раздел, ремонт или борьба за главенствующее положение в семье.
♏ Скорпион — из плюсов: плодотворно пройдут переговоры и деловые поездки. Из минусов: сложно найти общий язык со старшими членами семьи. Берите ситуацию под свой контроль.
♐ Стрелец — даже если вы фантазер - больше ясности и конкретики, тогда все сложится, как мечтается. Есть вероятность много заработать и потратить на этой неделе.
♑ Козерог — повышается активность, хочется многое переделать под свои запросы. Воспользуйтесь энергией планет для реализации грандиозных замыслов.
♒ Водолей — произойдет некоторое торможение в действиях и мыслительном процессе, может появиться раздражение от того, что происходит не то и не так. Действуйте по обстоятельствам - сохраните нервные клетки.
♓ Рыбы — у вас серьезные покровители в окружении, но главное - не попасть под их влияние. Состав друзей может поредеть.