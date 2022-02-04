Благоустройство улиц в Ростове подорожает до 9,5 млрд в год

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В Ростове-на-Дону содержание и уборка улиц подорожает на 2,8 миллиарда рублей. Единый контракт по благоустройству улиц разработан на период с 2023 по 2025 год. Об этом 8 февраля, рассказал на планерке глава департамента ЖКХ Алексей Пономарев.- Как показала практика, благодаря долгосрочному контракту удается сэкономить бюджетные средства и при этом повысить качество работ, - отметил Алексей Пономарев.По его словам, стоимость контракта на трехлетний период заметно увеличится. К примеру, сейчас ежегодно на благоустройство городских улиц уходит 2,2 миллиарда рублей. Согласно новым условиям на эти цели будет каждый год будет выделяться 3,15 миллиарда рублей. В целом, общая сумма вырастет почти до 9,5 миллиардов рублей. Принять решение о выделении денег должны уже на февральском заседании городской думы.Напомним, что сейчас уборкой улиц Ростова занимается компания «Донстрой». С уверенностью можно сказать о том, что фирма не справляется со своими обязанностями. На улицах то и дело можно заметить кучи мусора и разваленные контейнеры. Что касается уборки улиц во время непогоды, здесь также все печально - на тротуарах запросто можно сломать себе что-нибудь. Улучшится ли ситуация после заключения нового контракта, неизвестно.