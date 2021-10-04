Благодаря областной субсидии в Ростове и Аксае возведут еще два долгостроя

Финансовая поддержка государства поможет достроить два проблемных дома в Ростове и Аксае. Областную субсидию получат строительные компании «Менделеевский», расположенный на улице Менделеева в Аксае, и «Благодатный» на улице Зорге, 9. Решение оказать поддержку было принято Министерством строительства Ростовской области.В качестве субсидии на возведение проблемного дома в Аксае выделят 564,7 миллиона рублей. На строительство дома в ЖКС «Благодатный» на улице Зорге - 539,3 миллиона рублей. Таким образом, долгожданные квартиры получат 627 обманутых дольщиков.Добавим, что субсидия предоставляется на введение в эксплуатацию домов, которые находятся в завершающей стадии строительства. Дом, участвующий в программе поддержки от государства, должен быть возведен не менее чем на 65%.По словам замминистра строительства, архитектуры и территориального развития региона Сергея Вифлянцева, благодаря субсидии с 2017 года удалось достроить 21 дом. Общий объем вложений составил 3,7 миллиарда рублей.- На сегодняшний день 18 многоквартирных домов (1 219 договоров долевого участия) уже введены в эксплуатацию, - отметил Сергей Вифлянцев. - За счет действующих региональных мер поддержки удалось полностью решить проблему обманутых дольщиков в Новошахтинске и Шахтах.Субсидия на завершение строительства предоставляется на обследование технического состояния проблемного объекта, возмещение затрат на разработку проектной документации, а также на проведение экспертизы проектной документации, выполнение строительных работ и подключение домов к системам коммуникаций. Главным распорядителем средств областного бюджета на предоставление субсидии является Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области.