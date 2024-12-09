Благодаря нацпроекту в Ростовской области на четверть увеличили выработку полуфабрикатов из мяса птицы

Фото: Администрация Ростова-на-Дону

В Ростовской области благодаря национальному проекту донской производитель на четверть увеличил выработку полуфабрикатов из мяса птицы. Данная компания является частью агропромышленной группы «Ресурс», которая занимает одно из ведущих мест среди крупнейших производителей продуктов питания в России и странах СНГ, а также экспортирует значительные объемы мяса птицы и подсолнечного масла.В рамках проекта на Семикаракорском птицеперерабатывающем заводе был совершен процесс оптимизации производства полуфабрикатов из куриного мяса – от поступления сырья в цех до загрузки готовой продукции. Главной целью стало выявление и уменьшение потерь в пилотной линии. Сотрудники предприятия, прошедшие подготовку по методам бережливого производства, улучшали производственные процессы под консультированием экспертов Регионального центра компетенций (РЦК), инициатора проекта, созданного на базе АНО «Агентство инноваций Ростовской области».Во время диагностического этапа было обнаружено более 20 основных проблем, негативно влияющих на производительность, таких как излишние перемещения, недостаточная загрузка оборудования и частые остановки.На предприятии были разработаны и внедрены стандарты для операционных процедур и технического обслуживания оборудования. Создан информационный центр проекта, который позволяет отслеживать изменения в производственном процессе. Использование инструмента «Матрица компетенций» дало возможность оценить существующие навыки работников участка.Также было введено поощрение сотрудников за предложения по улучшению работы. Для мониторинга и оценки эффективности производственной системы, а также для выявления и решения возникающих проблем, организованы регулярные обходы производства с использованием чек-листов.В результате всех проведенных мероприятий время выполнения процессов сократилось на 15%, незавершенное производство уменьшилось на 17,6%, а продуктивность увеличилась на 24,9% – с 168,7 кг до 210,7 кг на одного работника за смену.Разработан план мероприятий на предстоящие 2,5 года, реализацией которого займется новый проектный офис. Ожидаемые изменения касаются упаковки субпродуктов, выдачи упаковочных материалов, планирования и проведения ремонтов, а также других процессов и участков.– Нацпроект «Производительность труда», реализующийся в Ростовской области в период с 2019 по 2024 год, подводит итоги. Предварительные результаты проекта говорят о востребованности мер господдержки у бизнеса. Большинство предприятий продолжают применять методологию бережливого производства и показывают постоянный устойчивый рост и после завершения проекта. В следующем году федеральный проект «Производительность труда» станет частью масштабного нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», – отметил первый заместитель губернатора региона Александр Скрябин.