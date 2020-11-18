Бездомная собака из Ростовской области обрела дом и новых хозяев в Москве
Чудом выжившей собаке из Новочеркасска нашли хозяев за тысячу километров. История спасения бездомной Чебураки так впечатлила женщину из Москвы, что она решила забрать пса в столицу.
Напомним, собаку нашли в микрорайоне Молодежном 25 октября. На приеме у ветеринара оказалось, что у нее в позвоночнике застряли две пули, из-за чего животное не могло двигать задними лапами. Врачи ветклиники успешно ее прооперировали, но ходить собака пока так и не начала.
История спасения Чебураки получила большой отклик в Сети. Небезразличные люди присылали деньги на лечение собаки и интересовались ее самочувствием. Москвичка Мария Туркина узнала о беде четвероногой пациентки из публикаций донских волонтеров.
- Я знала, что после клиники Чебураку ждала неизвестность, а ей нужна реабилитация, - рассказала Мария Rostov.ru. - Поэтому я и решила забрать ее к себе в Москву.
В столицу собаку доставили из Ростова на зоотакси. По словам новой хозяйки, приехала Чебурака напуганной и уставшей, но спустя сутки она пришла в себя, освоилась и даже разрешила погладить животик, что для собак является признаком доверия. Чтобы полностью распрощаться со старой жизнью, Мария поменяла ей кличку. Теперь домашнюю любимицу зовут Софи.
Так как собаке нужны реабилитация и постоянное наблюдение врачей, хозяйка отдала пса на передержку с медицинским уходом. Мария навещает верного друга по 3-4 раза в неделю и лично делает необходимый массаж.
- Пока из процедур - только массаж. Гомеопатию, упражнения, иглотерапию и плавание в бассейне мы добавим к занятиям чуть позже, когда Софи немного привыкнет, - уточнила Мария.
Помогать реабилитироваться и восстанавливаться пушистым четвероногим после травм позвоночника женщине не впервой. Имея высшее физкультурное образование и будучи специалистом по массажу, она выхаживает животных со спинальной атрофией по собственной программе.
Помимо Чебураки-Софи, в семье Марии Туркиной живут еще пять домашних любимцев, когда-то оказавшихся в беде. Двое из них попали к Марии с Юга России: Космос - из Краснодарского края и Тася - из Ростовской области, оба со спинальными заболеваниями. Мария заботится о своих питомцах и надеется, что ее любовь поможет им твердо стоять на четырех лапах.