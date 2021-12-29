Беспорядки в Казахстане организовали по схеме украинского майдана

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В Казахстане беспорядки организовали из-за рубежа по образцу украинского майдана и неудавшейся попытки свержения власти в Белоруссии. Поводом для волнений послужило повышение цен на газ. 2 января начались демонстрации в городах Жанаозен и Актау, затем - протесты. Массовые беспорядки распространились в Алма-Ату и ряд других городов. Толпы людей нападали на государственные учреждения, полицейские отделы, а также грабили банки и магазины.По информации казахского телеканала «Хабар 24», страну захлестнуло волной убийств, насилия и грабежей. Погибли 18 сотрудников силовых структур. Более тысячи граждан получили ранения. Только на Алмату напали более 20 тысяч террористов. До 19 января в Казахстане объявили чрезвычайное положение. На территории страны проводится контртеррористическая операция.Эксперты считают, что такая ситуация стала возможна из-за контроля за нефтью и газом членами семьи Назарбаева. Они оказывали влияние на деятельность западных нефтегазовых компаний. По словам российского журналиста Андрея Медведева, в Казахстане нет ни одного нового крупного НПЗ или ГПЗ. Страна ограничивается примитивным вывозом сырья и складированием полученной валюты в офшорах.В первые дни массовых волнений президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и сместил с поста экс-президента Назарбаева. Затем возглавил Совет безопасности Казахстана и обратился за помощью в ОДКБ. На следующий день, 6 января, в страну, охваченную насилием и беспорядками, прибыли первые российские миротворцы.- Это и есть решительный ответ, о котором говорил президент Путин. Западные коллеги захотели проверить, насколько тверд Кремль в защите своих интересов. Меньше чем через два дня с начала беспорядков в Казахстан вводятся войска ОДКБ, – говорит политтехнолог Марат Баширов.По мнению экспертов, к протестам причастны исламисты, которые умеют вести уличные бои и оказывают серьезное сопротивление силовикам.- Казахстан – наиболее ценная территория для организации волнений по образцу украинского майдана или того, что не произошло с захватом власти в Белоруссии», – говорит российский политолог и востоковед Евгений Сатановский.Согласен с ним и военный эксперт, полковник запаса Виктор Мураховский. Он отметил, что в Казахстане видны проявления радикального исламизма. И эта ситуация возникла из-за многовекторной политики, на которой «обожглись» многие советские республики.- Это немудрено, потому что некоторые люди и ячейки, которые участвовали в исламистских организациях на Ближнем Востоке, в Сирии, Ираке и Афганистане, появились на территории Казахстана, - добавил Мураховский. - Причем некоторое время власти Казахстана относились к ним, скажем так, лояльно. Поэтому нетрудно заметить, что такие люди, опираясь на мирный протест граждан, быстро возглавили банды, которые нацелились на захват оружия и вооруженное противостояние с властями.Журналист Андрей Медведев заявил, что борьбу за Казахстан ведут Турция, Британия и Китай. Первая не получила мандат на ввод войск. А Китай, чьим ставленником считается Токаев, занял нейтральную позицию.- США воспринимают ввод ОДКБ как меньшее зло по сравнению с вмешательством Китая. У России появился шанс усилить свое влияние, но нельзя не учитывать, что «партнеры» будут стараться вывести Россию из процесса урегулирования в Казахстане», – утверждает Медведев.Консультант управления политического сотрудничества секретариата ОДКБ, профессор Игорь Панарин увидел в казахстанском кризисе «британские уши». Он отметил, что план был разработан в Лондоне. Вот только беспорядки запустили раньше запланированного срока.- Беспорядки планировали «запустить» весной 2022 года. Но поле того, как Москва выступила с инициативами о гарантиях безопасности в адрес США и НАТО, Лондон решил поспешить, - считает Панарин.На днях президент РФ обсудил ситуацию в Казахстане с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В Кремле отметили, что ситуация нормализуется, но говорить об окончании кризиса еще рано.В Казахстане находятся порядка 2,5 тысячи миротворцев, которые играют важнейшую роль в нормализации ситуации в республике. Силовики продолжают зачищать регионы от террористов. ОДКБ охраняют аэропорты, социальные объекты, административные здания и жизненно важную инфраструктуру, помогают восстановить сотовую связь, работу банков, торговли и общественного транспорта. 10 января объявлено днем траура по жертвам беспорядков в стране.