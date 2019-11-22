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Беременную Анастасию Костенко госпитализировали после отпуска

Беременную Анастасию Костенко госпитализировали после отпуска
Модель из Ростовской области супругу футболиста Дмитрия Тарасова Анастасию Костенко госпитализировали после возвращения из отпуска.

На днях Анастасия вернулась из Эмиратов, где отдыхала вместе с мужем и дочкой Миланой. В отпуске она чувствовала себя прекрасно, никаких проблем со здоровьем не было. На следующий день после прилёта домой девушка отправилась на плановый осмотр к врачу. После приёма специалист оставил её в больнице.
- Не буду вдаваться в подробности, по какой причине, ведь главное, что сейчас все хорошо. Ну как сказать, учусь справляться с Милашкой, не таская на руках. На помощь мне приехала мамочка (свекровь), спасибо ей огромное, - написала Анастасия на своей странице в «Инстаграме».

Заботы о малышке с мамой разделил супруг модели. По словам Анастасии, он не любит «некоторые моменты перекладывать на помощников».



Подписчики поспешили упрекнуть беременную девушку. Фанаты напомнили, как её предупреждали, что в период беременности не следует носить старшего ребёнка на руках. Она в ответ лишь отшучивалась.
«Не придумывайте, я не смеялась, а говорила, что нет противопоказаний», - парировала дончанка.

Напомним, что Анастасия Костенко – третья супруга бывшего игрока «Локомотива» Дмитрия Тарасова. В июле 2018 года у пары родилась дочь Милана. В настоящее время супруги ждут второго ребёнка.

Накануне адвокат Тарасова рассказал, что молодая семья переживает непростые времена. Дмитрий уже долгое время остаётся без работы. При этом он выплачивает кредит за дом и машину. Финансовые трудности заставили спортсмена судиться с первой женой, оспаривая размер алиментов на старшую дочь Ангелину.

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