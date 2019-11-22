Беременную Анастасию Костенко госпитализировали после отпуска



Модель из Ростовской области супругу футболиста Дмитрия Тарасова Анастасию Костенко госпитализировали после возвращения из отпуска.



На днях Анастасия вернулась из Эмиратов, где отдыхала вместе с мужем и дочкой Миланой. В отпуске она чувствовала себя прекрасно, никаких проблем со здоровьем не было. На следующий день после прилёта домой девушка отправилась на плановый осмотр к врачу. После приёма специалист оставил её в больнице.

- Не буду вдаваться в подробности, по какой причине, ведь главное, что сейчас все хорошо. Ну как сказать, учусь справляться с Милашкой, не таская на руках. На помощь мне приехала мамочка (свекровь), спасибо ей огромное, - написала Анастасия на своей странице в «Инстаграме».



Заботы о малышке с мамой разделил супруг модели. По словам Анастасии, он не любит «некоторые моменты перекладывать на помощников».







Подписчики поспешили упрекнуть беременную девушку. Фанаты напомнили, как её предупреждали, что в период беременности не следует носить старшего ребёнка на руках. Она в ответ лишь отшучивалась.

«Не придумывайте, я не смеялась, а говорила, что нет противопоказаний», - парировала дончанка.



Напомним, что Анастасия Костенко – третья супруга бывшего игрока «Локомотива» Дмитрия Тарасова. В июле 2018 года у пары родилась дочь Милана. В настоящее время супруги ждут второго ребёнка.



Накануне адвокат Тарасова рассказал, что молодая семья переживает непростые времена. Дмитрий уже долгое время остаётся без работы. При этом он выплачивает кредит за дом и машину. Финансовые трудности заставили спортсмена судиться с первой женой, оспаривая размер алиментов на старшую дочь Ангелину.



