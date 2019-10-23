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Беременная ростовчанка Костенко высказалась об угрозе выкидыша

Беременная ростовчанка Костенко высказалась об угрозе выкидыша
Уроженка Ростовской области Анастасия Костенко дала ответ подписчикам, которые постоянно предупреждают её о возможном выкидыше. На девушку, как обычно, набросились хейтеры в то время, когда она отвечала в «Инстаграме» на вопросы фолловеров.

Одна из постоянных тем для обсуждения комментаторов — то, что беременная Анастасия часто носит на руках годовалую дочь. Люди отмечают, что Милана уже не маленькая и довольно тяжёлая для девушки, которая находится на шестом месяце беременности.

-Выкидыша? На моем сроке уже не выкидыш, а роды. Это дело каждой женщины, брать или не брать на руки. У меня нет никаких угроз, никакого низкого расположения плаценты и так далее. У меня нет нет дискомфорта и чувствую я себя «супер», - заявила Анастасия.

В качестве примера она привела супер-модель Victoria’s Secret Кэндис Свейнпол. Девушка, несмотря на свой большой животик, постоянно носит на руках своего сына.

Известно, что беременным нельзя носить тяжести, и дети тоже подпадают под эту категорию. Однако, даже почитав форумы в Интернете, можно понять, что все женщины, ждущие второго ребёнка, часто носят на руках своих первенцев. При этом все отмечают, что чувствуют себя хорошо. Анастасия придерживается такой же позиции, и с удовольствием поднимает свою маленькую Милану.

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