Беременная ростовчанка Костенко высказалась об угрозе выкидыша



Уроженка Ростовской области Анастасия Костенко дала ответ подписчикам, которые постоянно предупреждают её о возможном выкидыше. На девушку, как обычно, набросились хейтеры в то время, когда она отвечала в «Инстаграме» на вопросы фолловеров.



Одна из постоянных тем для обсуждения комментаторов — то, что беременная Анастасия часто носит на руках годовалую дочь. Люди отмечают, что Милана уже не маленькая и довольно тяжёлая для девушки, которая находится на шестом месяце беременности.



-Выкидыша? На моем сроке уже не выкидыш, а роды. Это дело каждой женщины, брать или не брать на руки. У меня нет никаких угроз, никакого низкого расположения плаценты и так далее. У меня нет нет дискомфорта и чувствую я себя «супер», - заявила Анастасия.



В качестве примера она привела супер-модель Victoria’s Secret Кэндис Свейнпол. Девушка, несмотря на свой большой животик, постоянно носит на руках своего сына.



Известно, что беременным нельзя носить тяжести, и дети тоже подпадают под эту категорию. Однако, даже почитав форумы в Интернете, можно понять, что все женщины, ждущие второго ребёнка, часто носят на руках своих первенцев. При этом все отмечают, что чувствуют себя хорошо. Анастасия придерживается такой же позиции, и с удовольствием поднимает свою маленькую Милану.