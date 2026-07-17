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Берег Таганрогского залива очистили от нефтепродуктов

Берег Таганрогского залива очистили от нефтепродуктов
Берег Таганрогского залива очистили от нефтепродуктов. Ранее сообщалось о загрязнении веществом, похожим на нефтепродукты, были обнаружены в Богудонии. Глава города Светлана Камбулова организовала штаб по ликвидации загрязнения.

Чтобы очистить берег от нефтепродуктов собрались волонтеры, специалисты в области экологии и представители городской администрации.

К 15 июля удалось собрать 250 мешков загрязненного песка — около 7 тонн. Они вывезены на специализированный полигон.

На следующий день волонтеры сообщили о еще одном загрязненном участке. При повторном совместном обследовании побережье оказалось чистым.

Напомним, что вышеуказанное загрязнение произошло в результате атаки БПЛА 10 июля, когда произошел пожар на нефтяном терминале в морском порту. Огонь оперативно потушили. В происшествии никто не пострадал.
Фото: Светлана Камбулова
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