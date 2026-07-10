Бензин в Ростовской области продолжает дорожать: Росстат опубликовал новую цену

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По данным Росстата на начало июля, в Ростовской области зафиксирован очередной рост цен на топливо. Стоимость бензина АИ‑92 увеличилась с 69,49 до 71,67 рубля за литр. Бензин АИ‑95 подорожал с 76,27 до 78,13 рубля. Наименее заметным оказался рост цены на АИ‑98 (он же 100‑й бензин): его стоимость поднялась с 99,77 до 100,21 рубля.При этом реальные цены, с которыми сталкиваются автомобилисты, существенно отличаются от среднестатистических. Водители утверждают, что на ряде заправок стоимость АИ‑92 и АИ‑98 уже превышает 100 рублей за литр, а на частных АЗС ценник порой доходит до 150 рублей и выше. В частности, поступали жалобы на цену в 165 рублей за литр АИ‑92 на заправке у поворота на Мокрый Батай.Ситуация не осталась без внимания властей и Федеральной антимонопольной службы. В рамках реагирования на рост цен маркетплейсы прекратили размещение предложений о продаже топлива, а ФАС приступила к проверке предприятий, подозреваемых в необоснованном завышении стоимости горючего.