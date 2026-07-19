Бензин и дизель снова подорожали на заправках Ростова

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В Ростове цены на топливо продолжают увеличиваться. Такой вывод сделала редакция DonDay после анализа стоимости бензина и дизеля на городских АЗС 19 июля.На сетевых заправках АИ-92 сейчас стоит минимум 65,90 рубля. Для сравнения: еще два дня назад самый дешевый бензин этой марки можно было купить за 64,95 рубля. Максимальная цена также выросла. Теперь АИ-92 продают до 89,90 рубля, хотя 17 июля высокой считалась стоимость 67,38 рубля.АИ-95 в донской столице дешевле всего можно купить за 71,95 рубля. При этом самая высокая цена на этот вид топлива выросла до 99,90 рубля. Ранее верхней планкой считались 75,13 рубля.Невысокой ценой на АИ-100 в Ростове остается 98,70 рубля. Некоторые франшизные АЗС продают его по 99,40 рубля. Дизельное топливо на сетевых станциях выгоднее всего покупать за 76,40 рубля, а верхняя цена на ДТ достигает 96,90 рубля. Еще недавно дорогим дизелем считался вариант за 79,86 рубля.На частных АЗС цены заметно выше. АИ-92 там стоит от 90 до 144 рублей, хотя недавно максимальная цена составляла 139 рублей. АИ-95 продают от 95 до 149 рублей. Последняя цена остается самой высокой стоимостью бензина в Ростове: она поднялась еще в начале июля и пока не падает.Дизель на частных заправках стоит минимум 89 рублей. Самый дорогой ДТ обходится водителям в 149 рублей.