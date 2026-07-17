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На Дону до 18 июля продлили режим чрезвычайной пожароопасности

На Дону до 18 июля продлили режим чрезвычайной пожароопасности
В Ростовской области продлили предупреждение о чрезвычайной пожароопасности. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Оно действует до конца суток 17 июля и в течение дня 18 июля.

Пятый класс пожароопасности ожидается в ряде территорий региона. Речь идет об отдельных северо-западных, северо-восточных и южных районах, а также о Приазовье. В список вошли Каменский, Советский, Боковский, Кагальницкий, Зерноградский, Егорлыкский, Аксайский и Мясниковский районы, в том числе Ростов-на-Дону.

Синоптики предупреждают, что из-за такой обстановки возможны чрезвычайные ситуации, связанные с природными пожарами.

Жителям рекомендуют не разводить открытый огонь и соблюдать осторожность.
Фото: ГУ МЧС РО
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