На Дону до 18 июля продлили режим чрезвычайной пожароопасности

Фото: ГУ МЧС РО

В Ростовской области продлили предупреждение о чрезвычайной пожароопасности. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.Оно действует до конца суток 17 июля и в течение дня 18 июля.Пятый класс пожароопасности ожидается в ряде территорий региона. Речь идет об отдельных северо-западных, северо-восточных и южных районах, а также о Приазовье. В список вошли Каменский, Советский, Боковский, Кагальницкий, Зерноградский, Егорлыкский, Аксайский и Мясниковский районы, в том числе Ростов-на-Дону.Синоптики предупреждают, что из-за такой обстановки возможны чрезвычайные ситуации, связанные с природными пожарами.Жителям рекомендуют не разводить открытый огонь и соблюдать осторожность.