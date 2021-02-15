Азовские археологи рассказали о необычной нефритовой пластине

Археологи из Азовского музея-заповедника рассказали о необычной находке. Уникальный предмет был обнаружен при раскопках на улице Калинина, 47.Изделие создано древними китайскими мастерами. Несмотря на то, что средневековый Азак был расположен на Великом шелковом пути, подобные предметы редко попадаются специалистам. Нефритовые изделия далеко не всегда вывозили из Китая.- В большинстве случаев на руинах Азака попадаются изделия из силодона, - отметил заведующий отделом археологии Азовского музея-заповедника Андрей Масловский. - Однако данный материал — лишь имитация нефрита.По словам специалиста, представленная пластина — первая находка из нефрита, сделанная азовскими археологами.