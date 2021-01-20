Азовские археологи рассказали о необычной кастрюле 18-го века

Археологи из Азова обнаружили необычную керамическую кастрюлю 18-го века. О находке с раскопа на улице Калинина, 47 специалисты рассказали 21 января.Как правило, кухонную утварь из керамики перевозили между регионами и странами очень редко, поэтому владельцам приходилось лично перевозить горшки и котлы.- Зачастую разновидность кухонной посуды приспособлена к конкретным особенностям национальной кухни, - рассказывает Андрей Масловский, заведующий отделом археологии в Азовском музее-заповеднике. - Этот котел рассчитан на приготовление блюд другой, не степной кухни. Скорее всего, его привезли из заморских стран.Специалист также отметил, что котел привез либо гурман, либо купец, который позже выбросил или разбил емкость.