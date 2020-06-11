Азовские археологи рассказали о найденной коллекции редкой керамики

Археологи из Азова рассказали об очередной редкой и интересной находке. Они сделали её во время работ на пересечении Петровского бульвара и улицы Ленина.Исследователям посчастливилось обнаружить целую коллекцию керамической посуды со штампованным орнаментом. Подобные предметы были редкостью в средневековом городе, так как их привозили из государства Хорезм, расположенного в Азии. Такую утварь могли позволить себе только богатые люди. На окраинах города, где проживали менее обеспеченные горожане, подобная посуда практически не попадается.Как рассказал завотделом археологии Азовского музея-заповедника Андрей Масловский, на том месте, где учёные нашли коллекцию, стояла усадьба. Её хозяин как-то был связан с Хорезмом: или приехал оттуда, или занимался торговлей. К тому же он был эстетом и собирателем редкостей. Среди его посуды были найдены предметы, которые ранее на территории Азова вообще не попадались.На витринах музея есть штампованные кувшины, фляги с плоским дном и те, которые имеют два выпуклых бока. Интересно, что на верхней части сосудов рисунок всегда был изысканнее, чем на нижней.