Азовские археологи поделились необычным масляным светильником

Азовские археологи поделились уникальной находкой 14 века. О масленке из раскопа на улице Калинина, 47, специалисты Азовского музея-заповедника рассказали 15 февраля.У большинства горожан осветительные приборы не отличались изысканностью и красотой. А одна из дешевых масляных ламп, найденных археологами, и вовсе выделялась непрактичностью.- Владелец этой лампы либо пожадничал купить какой-либо гончарный светильник, либо оставил это подобие масленки как память о родине, - рассказывает заведующий археологическим отделением Андрей Масловский. - Такие светильники делали так, чтобы из них не проливалось масло. А в этом случае даже бортик не сглажен. К тому же следы обстрагивания поверхности - грубые.По мнению специалиста, это мог быть импортный товар, не предназначенный для использования масла. Даже ручка емкости не характерна для светильников золотоордынского Азака.