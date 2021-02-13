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Азовские археологи поделились необычным масляным светильником

Азовские археологи поделились необычным масляным светильником
Азовские археологи поделились уникальной находкой 14 века. О масленке из раскопа на улице Калинина, 47, специалисты Азовского музея-заповедника рассказали 15 февраля.

У большинства горожан осветительные приборы не отличались изысканностью и красотой. А одна из дешевых масляных ламп, найденных археологами, и вовсе выделялась непрактичностью.

- Владелец этой лампы либо пожадничал купить какой-либо гончарный светильник, либо оставил это подобие масленки как память о родине, - рассказывает заведующий археологическим отделением Андрей Масловский. - Такие светильники делали так, чтобы из них не проливалось масло. А в этом случае даже бортик не сглажен. К тому же следы обстрагивания поверхности - грубые.

По мнению специалиста, это мог быть импортный товар, не предназначенный для использования масла. Даже ручка емкости не характерна для светильников золотоордынского Азака.

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