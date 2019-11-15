Азовские археологи назвали шедевром необычную средневековую находку



О новой древней находке рассказали археологи Азовского музея-заповедника. Интерес учёных вызвал большой медный котёл, найденный ими при раскопках во дворе дома времён Средневековья.



- В городе было очень мало металла, - рассказал заведующий отделом археологии Андрей Масловский. – Мальчишки собирали его на улицах по кусочкам, самым большим изделием у местных жителей был нож. При этом кто-то попросту забыл у себя во дворе большой медный котёл. Эта находка – настоящий шедевр средневекового мастерства.



Изделие выковано из одного листа меди без единого шва. Несмотря на внушительный размер, оно очень легкое. Котёл уникален – даже современному мастеру будет тяжело изготовить подобный. На находке есть латки, сделанные не так искусно, как само изделие. Они показывают, что владелец дорожил вещью. Почему он оставил такую ценность лежать в земле – загадка.

