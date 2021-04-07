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Азовские археологи нашли средневековый кувшин итальянского производства

Азовские археологи нашли средневековый кувшин итальянского производства
Археологи из Азова поделились необычной находкой. Об итальянском кувшине 14-го века специалисты рассказали 8 апреля.

На территории Азака проживало много купцов из Италии, поэтому подобную керамику археологи находят часто. Однако именно этот сосуд сохранился лучше остальных. Кувшин с монограммой «АR», изготовленный в городе Фаэнце, нашли при раскопках усадьбы венецианского купца.

- В городе Фаэнце таких кувшинов много, - рассказал заведующий археологическим отделом Азовского музея-заповедника Андрей Масловский. - А у нас из тех, что найдены на территории Золотой Орды, этот - единственный почти целый.

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