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Азовские археологи нашли редкое древнее блюдо, привезённое из Китая

Азовские археологи нашли редкое древнее блюдо, привезённое из Китая
Средневековое блюдо, привезённое из Китая, нашли при раскопках в Азове. Оно выполнено из селадона — одного из видов фарфора. Его оттенок имитирует цвет нефрита. На найденных фрагментах блюда можно увидеть орнамент, изображающий цветок лотоса.

Когда селадон перестали производить, изделия получили антикварную ценность. Подлинники можно было узнать по красноватому кольцу внутри блюда — оно наносилось оксидом железа. Конечно, находились жулики, которые старались подделать его с помощью краски.
Азовские археологи нашли редкое древнее блюдо, привезённое из Китая
- Такая вещь в 14-м веке стоила очень дорого. Например, в Иране городскому ремесленнику пришлось бы потратить на неё полугодовую зарплату, - рассказал заведующий отделом археологии Андрей Масловский.

Одно из таких блюд упоминается в произведении средневекового арабского писателя. По сюжету мальчик-слуга отправился купить его своему хозяину. По пути он разбил его и стал горько плакать, не зная, что делать дальше. Проходящий мимо старик спросил у ребёнка, что случилось. Ему стало жалко мальчика, и он помог найти ему деньги, чтобы купить новое блюдо.

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