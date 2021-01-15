Азовские археологи нашли курительные трубки 18-го века

Археологи из Азова обнаружили турецкие курительные трубки, изготовленные около трех столетий назад. О находке в раскопе на улице Калинина, 47 стало известно 18 января.Табак начали курить в Османской империи с начала 17-го века. По словам специалистов археологического отдела Азовского музея-заповедника, во многих городах ремесленники освоили производство изящных трубок вычурной формы. Сложность в изготовлении европейских трубок заключалась в создании длинного тонкого глиняного мундштука. Кроме того, трубки были хрупкими и часто разбивались, поэтому мастера в Османской империи решили изменить способ производства. Турецкие трубки стали состоять из двух частей: глиняной чашки для табака и деревянного мундштука, который к ней присоединялся. Конструкция получилась более прочной. А недостаток изящества мастера компенсировали орнаментом.