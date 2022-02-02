Азовчане присвоили огромной луже имя главы администрации

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Жители Азова присвоили огромной луже, образовавшейся возле Азовского филиала ДТГУ, имя главы администрации – Владимира Ращупкина.Выбоина на оживленной улице затрудняет движение автомобилей. Чтобы избежать происшествий и уберечь свои машины, водители обозначили ее фанерой и позже обещали подписать.В комментариях к многочисленным постам в социальных сетях горожане называют «кольцевую» лужу достопримечательностью Азова и шутят, что летом в ней можно будет купаться всей семьей.Владимир Ращупкин занимает должность главы администрации Азова с 2016 года. Чиновник является фигурантом уголовного дела за превышение должностных полномочий.