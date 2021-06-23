Автоугонщик, устроивший масштабный пожар в Цимлянском лесу, получил 3,5 года «строгача»
Цимлянский районный суд вынес приговор автоугонщику, по вине которого выгорело почти 400 гектаров леса. Никита Кудинов обвинялся по статьям за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, покушение на это же преступление, грабеж и уничтожение или повреждение лесных насаждений.
Масштабный пожар произошел 30 сентября на территории Цимлянского участкового лесничества. Тогда минприроды региона сообщало, что причиной возгорания стал степной пожар. Тушение осложнялось тем, что в региона поднялся сильный ветер, и языки пламени охватывали все большую территорию леса. На полную ликвидацию пожара ушло несколько дней. Привлекались несколько сотен спасателей, спецтехники и даже авиация. Общая площадь сгоревшего леса составила 397 гектаров.
Позже выяснилось, что причиной крупного ЧП стала человеческая неосмотрительность. В соседнем хуторе 21-летний парень украл «ВАЗ-2114». В какой-то момент машина наехала на заросли кустарника. В авто произошло короткое замыкание, оно загорелась, а угонщик выскочил из авто и убежал. С легковушки огонь перешел на растительность. Сумма ущерба уничтоженных и поврежденных лесных насаждений составила более трех миллионов рублей.
Угонщика нашли и задержали. Выяснилось, что ранее он уже был судим за кражу. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима.